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17.02.2022 02:40
Рубрика: В мире

Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах

Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление командования сирийской армии.

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Отмечается, что атака произошло в 00.35 мск четверга. Израиль нанес несколько ударов с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия. По предварительным данным, причинен материальный ущерб.

Ранее в феврале в результате израильской атаки в Сирии один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения. Тогда Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. Системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько ракет. Чуть позже была предпринята вторая атака. Были поражены несколько целей в окрестностях Дамаска.

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