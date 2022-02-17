Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах

Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление командования сирийской армии.

Отмечается, что атака произошло в 00.35 мск четверга. Израиль нанес несколько ударов с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия. По предварительным данным, причинен материальный ущерб.

Ранее в феврале в результате израильской атаки в Сирии один военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения. Тогда Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута. Системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить несколько ракет. Чуть позже была предпринята вторая атака. Были поражены несколько целей в окрестностях Дамаска.