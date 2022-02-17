Австрия смягчит правила въезда для российских туристов с 22 февраля

Австрийские власти с 22 февраля разрешат российским туристам въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в министерстве туризма Австрии. По их словам, будет достаточно предъявить лишь этот анализ, пишет ТАСС.

Австрия официально открыла границы для граждан России 15 августа прошлого года. С середины декабря страна принимает туристов в Тироли, Форарльберге и Бургенланде, а также открыла отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и других популярных местах. Туристические учреждения в Вене открылись 20 декабря.

Ранее при въезде власти требовали справку о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев (российский сертификат о перенесенном COVID-19 там действует) или сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ (российский "Спутник" и другие вакцины РФ Австрия не признает). Также гражданам России по прибытии требовалось отбывать карантин в течение десяти дней, но его срок мог быть сокращен до пяти суток в случае отрицательного ПЦР-теста после приезда. При этом ПЦР не являлся документом, разрешающим заселение в отель и допускающим в общественные места.

Накануне правительство Австрии объявило об отмене практически всех ковидных ограничений с 5 марта. Так, общепит сможет вновь работать ночью, доступ в общественные места будет открыт для всех, а "зеленые паспорта" о вакцинации больше не будут силы. В места, куда пускали ранее только привитых и переболевших коронавирусом людей, допустят с отрицательным ПЦР-тестом начиная с 19 февраля.

Между Россией и Австрией на данный момент открыто прямое авиасообщение, заявку на визу можно подать через центры VFS Global.