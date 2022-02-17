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17.02.2022 19:30
Рубрика: Дороги

"Автодор": На трассе М-11 появится съезд на ЦКАД

Текст: Анастасия Селиванова
На 47-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" начались подготовительные работы для строительства направленного левоповоротного съезда на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом сообщил "Автодор".
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Сейчас дорожники организуют подъездные пути, строительные городки и занимаются поставкой на объект материалов. В рамках строительства эстакады общей протяженностью 650 метров уже выполнены работы по погружению пробных свай двух опор. Длина съезда, который обеспечит заезд на ЦКАД для автомобилистов, следующих из Санкт-Петербурга в Москву, составит 1,2 километра. С его открытием снизится нагрузка на дорогу А-107 "Московское малое кольцо", - говорится в сообщении компании.

Также это значительно сократит время в пути, позволит увести часть транзитных транспортных потоков, которые следуют со стороны Санкт-Петербурга в обход Москвы в направлении других федеральных дорог, таких как М-8 "Холмогоры", М-7 "Волга", М-5 "Урал", М-4 "Дон".

"Автодор" ввел абонементы на проезд по еще одному участку трассы М-11