"Автодор": На трассе М-11 появится съезд на ЦКАД

На 47-м километре федеральной трассы М-11 "Нева" начались подготовительные работы для строительства направленного левоповоротного съезда на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Об этом сообщил "Автодор".

"Сейчас дорожники организуют подъездные пути, строительные городки и занимаются поставкой на объект материалов. В рамках строительства эстакады общей протяженностью 650 метров уже выполнены работы по погружению пробных свай двух опор. Длина съезда, который обеспечит заезд на ЦКАД для автомобилистов, следующих из Санкт-Петербурга в Москву, составит 1,2 километра. С его открытием снизится нагрузка на дорогу А-107 "Московское малое кольцо", - говорится в сообщении компании.

Также это значительно сократит время в пути, позволит увести часть транзитных транспортных потоков, которые следуют со стороны Санкт-Петербурга в обход Москвы в направлении других федеральных дорог, таких как М-8 "Холмогоры", М-7 "Волга", М-5 "Урал", М-4 "Дон".