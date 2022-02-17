Беларусь готова разместить под Минском системы С-400

Зенитные ракетные комплексы С-400 могут стать надежным железным щитом обороны белорусской столицы. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 февраля после инспекции совместных учений Союзного государства на полигоне "Осиповичский", передает БЕЛТА.

Президент пояснил, что в настоящее время в республике находится российский комплекс С-400. Его уже осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие: "Если будет надо, еще пару установок поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое "видит" на расстоянии, по-моему, 600 километров. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее".

Правда, по словам верховного главнокомандующего, для оборонных нужд Беларуси достаточно и комплексов С-300.