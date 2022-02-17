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17.02.2022 19:44
Рубрика: Общество

Более 35 тысяч студентов смогут жить в новых университетских кампусах

Текст: Мария Агранович, Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о продлении программы строительства кампусов мирового уровня. Прием заявок стартовал в четверг, 17 февраля, и продлится до 1 апреля.
В новых кампусах будет все необходимое для комфортной жизни студентов: удобные комнаты, лаборатории для исследований, спортивные залы. Фото: Getty Images В новых кампусах будет все необходимое для комфортной жизни студентов: удобные комнаты, лаборатории для исследований, спортивные залы. Фото: Getty Images
В новых кампусах будет все необходимое для комфортной жизни студентов: удобные комнаты, лаборатории для исследований, спортивные залы. Фото: Getty Images

Напомним, по поручению президента до 2030 года в регионах России должно быть создано не менее 25 кампусов мирового уровня. Всего же сейчас в России около 900 тысяч мест в общежитиях, но этого недостаточно.

В августе прошлого года уже были отобраны первые 8 проектов кампусов - для вузов, которые участвуют в программе "Приоритет-2030". Важно: это не просто общежития, а высокотехнологичные комплексы, где можно не только жить и работать, но заниматься спортом, наукой, отдыхать - все под одной вузовской крышей. Предполагается, что в новых общежитиях смогут жить и работать более 35 тысяч студентов и преподавателей.

- Для второй волны отбора доработаны критерии: заявки смогут подавать не только регионы, но и особые федеральные территории, например, "Сириус", особые экономические зоны - их в России 42, или территории опережающего социально-экономического развития - их более 100, - сообщил Дмитрий Чернышенко. - Отборочная комиссия в этом году обязательно будет учитывать наличие в структуре проектов кампусов технопарков.

Вице-премьер также отметил: серьезные изменения должны произойти в сфере науки и технологий: в 2022 году стартовала новая госпрограмма научного-технологического развития страны, которая рассчитана до 2030 года. В чем ее особенность? "Она впервые консолидирует все расходы федерального бюджета на науку, которые раньше были распределены по 34 различным госпрограммам", - подчеркнул вице-премьер. - Главная цель - вывести страну в лидеры научно-технологического роста, развивая потенциал наших ученых и создавая условия для превращения разработок в конкретные технологии".

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Вузам выделено более 580 тысяч бюджетных мест

К 2030 году объем внутренних затрат на исследования и разработки вырастет более чем в 2,5 раза и составит более 3,5 триллиона рублей. Если сегодня доля внебюджетки в финансировании науки немного превышает 50 процентов, то к 2030-му должна увеличиться до 75 процентов. Примерно столько вкладывает в науку бизнес в ведущих странах. А чтобы более половины наших ученых составляли молодые люди, правительством утверждена масштабная система их поддержки. В частности, расширится программа президентских грантов, теперь в нее войдут не только кандидаты и доктора наук, но и аспиранты. Весомее станут и сами гранты. Всего на гранты, стипендии, премии для молодых ученых в этом году выделено более миллиарда рублей. Эту поддержку получат около 1,5 тысячи человек.

Между тем

Глава минобрнауки Валерий Фальков назвал топ самых популярных направлений подготовки в вузах на 2022/2023 год: инженерные науки, информационные технологии и искусственный интеллект, здравоохранение и педагогические науки. На специальности в рамках этих направлений выделено больше всего бюджетных мест для абитуриентов.

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