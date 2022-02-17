Число жертв стихии в бразильском Петрополисе превысило сто человек

Число жертв стихии, обрушившейся на бразильский Петрополис, увеличилось до 104 человек. Как сообщает местный телеканал "Глобу", как минимум восемь из них - несовершеннолетние.

Оползни, разрушившие до сотни домов в этом курортном городе в горах вблизи Рио-де-Жанейро, вызваны самым мощным за последние 90 лет ливнем. За 6 часов выпало 240 миллиметров осадков. Уже сейчас власти зафиксировали 190 оползней.

В поисково-спасательных работах задействованы до полутысячи спасателей, две сотни полицейских, военные и волонтеры.

На вчерашней встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро президент России Владимир Путин выразил соболезнования бразильскому народу в связи с этой трагедией и пожелал выздоровления всем пострадавшим.