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17.02.2022 10:28
Рубрика: Власть

Дан старт второй "волне" отбора кампусов мирового уровня

Текст: Мария Агранович

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о продлении программы создания кампусов мирового уровня.

"17 февраля мы запускаем вторую волну отбора проектов по строительству кампусов мирового уровня, - заявил Чернышенко в четверг. - Прием заявок продлится до 1 апреля на специальном портале прокампус.рф".

По словам Чернышенко, портал будет работать по принципу "единого окна": можно оставить заявку, отслеживать ее статус, а также посмотреть, как идут работы по уже отобранным проектам

Для второй волны доработаны критерии отбора: заявки смогут подавать не только регионы, но и особые федеральные территории, например "Сириус", особые экономические зоны - их в России 42, или территории опережающего экономического развития - их более 100.

При рассмотрении заявок комиссия в этом году будет обязательно учитывать включение в структуру кампусов технопарков, а также участие в этих проектах технологических партнеров. Итоги отбора - в конце июня.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в первую волну было отобрано восемь проектов кампусов - все они строятся для вузов, которые участвуют в программе "Приоритет 2030".

Сейчас работы по двум проектам уже начались - это кампусы новосибирского госуниверситета и МГТУ им. Баумана. Еще шесть - на стадии проектирования.

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