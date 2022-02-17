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Рубрика: В мире

Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ

Глава американского Минфина Джанет Йеллен признала, что желание ударить по России аукнется всему миру глобальными последствия. Это очевидно.

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Сейчас Вашингтон и его европейские партнеры готовят пакет санкций против частных лиц и компаний в финансовом секторе РФ. Ограничения могут затронуть и экспорт. Но не стоит забывать, что Россия играет важную роль на рынке энергоресурсов, являясь одним из главных поставщиков нефти и газа.

В интервью агентству France-Presse Йеллен отметила, что американская администрация работает со своими союзниками, чтобы "как можно лучше" защитить их от возможных последствий.

Не так давно эксперт Райан Ситтон напомнил, что в 2008 и 2009 годах дефицит нефти на мировом нефтяном рынке составлял всего три процента, но даже тогда цена на "черное золото" взлетела до 140 долларов за баррель. А полное прекращение поставок российских энергоносителей в страны ЕС обернется крахом для всей мировой экономики.

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США

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