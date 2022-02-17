Google выписали в России очередной штраф на 3,5 млн рублей

Американскую компанию, владеющую крупнейшим интернет-поисковиком в очередной раз признали виновной в нарушении российского законодательства.

В четверг мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы вынес постановление по делу № 5-274/22. В нем зафиксировано административное правонарушение по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ "Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации" в отношении компании GOOGLE LLC. Юрлицо признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, отметили в суде, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Накануне "РГ" сообщала, что судебное решение о наложении штрафа в размере почти 2 млрд рублей на компанию, владеющую социальной сетью Facebook, признано законным.