Илзе Лиепа представила в Петербурге спектакль об отце

На сцене Александринского театра в Петербурге состоялась премьера спектакля "Мой отец - Марис Лиепа". Сценарий к нему написала дочь легендарного артиста балета Илзе Лиепа, она же стала одним из главных действующих лиц - читала со сцены отрывки из книги отца "Я хочу танцевать сто лет", вспоминала о нем сама и даже танцевала.

"Этот гала-спектакль посвящен не только моему потрясающему отцу, но и людям того удивительного, выдающегося, золотого поколения балетного пространства, - рассказала об идее возникновения постановки Илзе Лиепа. - Мне очень хочется, чтобы и нынешние зрители понимали, что эти личности неотделимы от своего времени, чтобы новое поколение знало о тех высотах в нашем искусстве, когда зритель, однажды увидев большого артиста, уже не мог его забыть никогда".

Единого сюжета у постановки, реализованной в рамках проекта "Dance. Dance. Dance", нет. Автор и идейный вдохновитель назвала его в беседе с журналистами "спектакль - концерт". Формат, сочетающий музыкальные номера и воспоминания, Илзе Лиепа уже опробовала на вечере, посвященном 95-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой, в 2020 году.

Фото: Анна Французова/ проект "Dance. Dance. Dance"

К участию в постановке народная артистка России, лауреат государственной премии привлекла премьеров ведущих театров России - Большого, Мариинского, Михайловского, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На сцене последнего начался творческий взлет Мариса Лиепы, Большой - свидетель его славы и памятник триумфа.

В программу вошли как фрагменты классических балетов - "Дон Кихот", "Кармен-сюита", так и номера в стиле современного танца. Так, премьер Мариинского театра Игорь Колб представил пластическую зарисовку "С чистого листа" на музыку Баха, а сама Илзе Лиепа открыла второе отделение "Посвящением" под звуки Шопена. Одни номера связаны с биографией Мариса Лиепы: например, дуэт из балета "Эсмеральда" - в 1956 году Марис Лиепа впервые исполнил в нем партию Феба, и адажио из балета "Золушка" - премьера 1963 года, Принц. Другие близки общему духу всего действа на сцене.

Фрагменты балета "Спартак", за роль полководца Красса в котором Марис Лиепа в 1970 году был удостоен Ленинской премии, в спектакль "Мой отец - Марис Лиепа" вошли только в виде фотографий и воспоминаний. За свою карьеру танцовщик выходил на сцену более четырех с половиной тысяч раз, но роли, которыми он сам был доволен, можно пересчитать по пальцам. Красс - одна из них. "Английские критики скажут, что он "танцует мозгом и думает телом", - вспоминала со сцены Илзе Лиепа, - его назовут Лоуренсом Оливье в балете".

Фото: Анна Французова/ проект "Dance. Dance. Dance"

Дочь знаменитого артиста подчеркивает, что спектакль - не только о ее отце. Он о "золотом веке" отечественного балета, о героях того времени и о самом времени. Марис Лиепа в 1960-е годы взошел на вершину творческого Олимпа, а 70-е стали для него очень трудным периодом. Из-за конфликта с руководством Большого театра артист ушел из труппы, хотя даже книгу своих воспоминаний озаглавил "Я хочу танцевать сто лет".

Фрагменты из нее и личные дневники - литературная основа спектакля. А ситуацию, отлучившую его от возможности творить, считают самой вероятной причиной трагического и раннего ухода Лиепы - он умер от инфаркта в 52 года. Один из друзей танцовщика написал: "В таком возрасте не умирают, в таком возрасте погибают".

Доказательством феноменального таланта остались немногочисленные записи спектаклей с участием Лиепы, часть из них тоже показали на сцене Александринского театра. Эти кадры сегодня можно использовать как учебное пособие для подготовки новых звезд отечественной балетной сцены. По словам Илзе, спектакль дает возможность "сердцем прикоснуться к артистам прошлого - с надеждой, что впереди у балетного искусства будут не меньшие величины".