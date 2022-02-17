Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев

Иммунитет после перенесенного коронавируса у детей может активно держаться до девяти месяцев. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Научные работы свидетельствуют, что "иммунитет у детей держится дольше, чем у взрослых, и степень активности этого иммунитета в отношении коронавирусных инфекций последующих, новых вот этих мутаций", отметил врач. По его словам, если у взрослых в среднем иммунитет разрушается через полгода, то у детей "он держится девять месяцев активно", пишет ТАСС.

Чем старше ребенок, тем активнее формируется иммунный ответ в виде антител. Чем младше, тем меньше вырабатывается антител, но у этих детей есть другие факторы защиты: работает Т-клеточный иммунитет, рассказал Тимаков.

Эксперт высказал мнение, что вакцинация детей сейчас не является приоритетной задачей, так как они активно болели и уже сформировали естественный иммунитет. Однако важно вакцинировать тех детей, которые еще не сталкивались с COVID-19.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в Москве не оказалось детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые бы не сталкивались с коронавирусом и совсем не имели антител. Такой факт выявился в ходе поисков добровольцев для испытаний вакцины "Спутник М". Теперь, пояснил ученый, центру Гамалеи придется изменять протокол испытаний - делать нижнюю границу содержания антител не 0, а хотя бы 100 BAU.