Гинцбург: В Москве нет детей 6-11 лет без антител к коронавирусу

В Москве не оказалось детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые бы не сталкивались с коронавирусом и совсем не имели антител. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

По словам ученого, такой факт выявился в ходе поисков добровольцев для испытаний вакцины "Спутник М". "Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - сказал Гинцбург.

Теперь, пояснил ученый, центру Гамалеи придется изменять протокол испытаний - делать нижнюю границу содержания антител не 0, а хотя бы 100 BAU.

"Мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение", - отметил Александр Гинцбург. По его словам, на сроки исследования вакцины эта ситуация никак не повлияет и через три недели испытания должны начаться.