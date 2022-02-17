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17.02.2022 15:29
Рубрика: Власть

Конашенков: После учений войска уже прибывают в свои гарнизоны

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг, 17 февраля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сделал новое заявление по поводу возвращения наших войск в места дислокации.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом, - сообщил генерал. - Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции. Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации".

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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Между тем первые подразделения, совершившие марши, уже прибывают в свои воинские гарнизоны. Так, по словам Конашенкова, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, выполнившие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Также в четверг воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан.

Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022" на территории Республики Беларусь 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики", - рассказал генерал. - После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации".

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