Космовэн Hyundai Staria в России: объявлены цены

Hyundai Staria был представлен в марте 2021 года: модель пришла на смену H-1/Starex и выгодно отличается от предшественников как дизайном, так и внутренним пространством. Наконец, космовэн добрался до России, и компания огласила прайс и комплектации.

Для Hyundai Staria предложены два двигателя: дизель 2.2 литра мощностью 177 л.с. и 249-сильная бензиновая "шестёрка" 3.5 литра. Оба работают в паре с 8-диапазонным "автоматом". Система полного привода доступна только для машин с дизельным мотором и добавляет к цене 120 000 рублей.

В базовой комплектации Family (2.2 CRDi, 8АТ, 2WD) за 2 999 000 рублей Hyundai Staria имеет 8-местный салон, климат-контроль с раздельными зонами для передней и задней частей салона, четыре эйрбега, систему стабилизации, круиз-контроль, систему бесключевого доступа, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, камеру заднего вида, датчик света, задний парктроник, подогрев передних сидений и 17-дюймовые колёса на штампованных дисках.

Цена на автомобиль в комплектации Lifestyle - от 3 199 000 рублей. Автомобиль получил литые диски колёс, светодиодные фары, шторки безопасности, передний парктроник, форточки в дверях, слот для беспроводной зарядки смартфона.

Исполнение Prestige можно заказать как с дизельным мотором (от 3 399 000 рублей), так и с V6 3.5 (от 3 449 000 рублей). В этом комплектации минивэн оснащён 18-дюймовыми колёсами, салоном с отделкой искусственной кожей, сиденьем водителя с электрической регулировкой, системой контроля "мёртвых" зон, электроприводом сдвижных дверей, LED-фонарями и теплозащитными передними стёклами.

В версии High-Tech салон отделан комбинацией экокожи и натуральной, присутствуют мультимедиа с тачскрином 10.25 дюйма, цифровая приборная панель, "умный" круиз-контроль, система камер кругового обзора, вентиляция передних кресел, видеосвязь водителя с задними пассажирами, комплекс ассистентов безопасности Smart Sense. Цена Staria High-Tech с дизелем составляет 3 699 000 рублей, с бензиновым мотором 3 749 000 рублей.

Топовая комплектация Premium обойдётся минимум в 4 049 000 рублей. Минивэн в этой версии является семиместным, в список оснащения включены: атмосферная подсветка, отделка салона с применением замши и кожи Nappa, аудиосистема Bose с 12 динамиками, светодиодные фары проекционного типа, отделка бампера темным хромом, двухсекционная панорамная крыша с люком, двойные ламинированные стекла спереди, отделка руля перфорированной кожей, сиденьями с оттоманками, подогревом и вентиляцией.

Кроме пассажирской версии Hyundai Staria в России будет доступна коммерческая - Staria Van. Фургон доступен только с турбодизелем 2.2 литра, который может агрегатироваться либо МКП, либо "автоматом, передним приводом и трёхместной кабиной.

Цены на Staria Van начинают от 2 149 000 рублей. За эти деньги фургон укомплектован четырьмя подушками безопасности, 17-дюймовыми стальными колёсами, ESP, датчиком света, аудиосистемой без изысков, круиз-контролем, подогревом передних сидений, электрическими стеклоподъёмниками, зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом. Если нужен кондиционер, то цена вырастет на сто тысяч: кроме кондиционера автомобиль будет оснащён подогревом лобового стекла и руля, задним парктроником.