Курс доллара вырос на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР

Курс доллара и евро вырос на фоне сообщений об обстрелах Луганской и Донецкой народных республик. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:49 мск доллар достигал 76,44 рубля. Стоимость евро поднялась до 86,78 рубля. На 12:51 мск доллар по-прежнему стоит выше 76 рублей, а евро - 86 рублей.

Начали падать и фондовые индексы. Так, индекс Мосбиржи на 13:08 мск опустился до 3567 пунктов, потеряв 2,11%. Индекс РТС составляет 1478 (-2,98%), а "голубых фишек" - 23411 (-2,19%).

Опустились и акции российских компаний - "Яндекс" потерял 4,1%, Сбербанк - 3,87%, а VK - 3,81%.

Сегодня в экстренном сообщении Народная милиция ДНР заявила об обострении обстановки на линии боевого соприкосновения на Донбассе.