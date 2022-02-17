Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал новую дату якобы планируемого вторжения России на Украину, ранее озвученную американской газетой Politico.

"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. Насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя очередной несбывшийся прогноз западных СМИ о "нападении" России на Украину 16 февраля, отметил, что "до кульминации истерии еще далеко".