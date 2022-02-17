Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал новую дату якобы планируемого вторжения России на Украину, ранее озвученную американской газетой Politico.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
"Насчет 20 февраля вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. Насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы ее раздуваем, не мы этим занимаемся", - заявил Лавров.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя очередной несбывшийся прогноз западных СМИ о "нападении" России на Украину 16 февраля, отметил, что "до кульминации истерии еще далеко".