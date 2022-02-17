МИД: Нарастающая военная активность США и НАТО у российских рубежей вызывает тревогу

Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских границ. Об этом говорится в опубликованной 17 февраля на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В документе отмечается, что в отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера.

Как отмечается в документе МИД РФ, поддержка политике "открытых дверей НАТО" со стороны Вашингтона противоречит обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ.

Кроме того, как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, такая политика не соответствует установкам самого Североатлантического альянса, который в 1991 году на заседании в Копенгагене обязался не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе и не угрожать легитимным интересам других государств.

На Смоленской площади призвали США и НАТО к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Москва ожидает от НАТО конкретных предложений по юридическому закреплению отказа от дальнейшего расширения организации на восток.

При этом в ответе МИД РФ подчеркнуто, что Россия предлагает США совместно выработать новый "уровень безопасности".