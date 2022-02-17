МИД РФ: Сайт ведомства не функционирует из-за некачественной работы технических служб

Сайт МИД России не функционирует уже час ввиду неудовлетворительной работы технический служб. Об этом ведомство сообщило ТАСС.

"Сайт не работает уже час, причина - некачественная работа технических служб", - сказал журналисту собеседник.

В четверг, 17 февраля, американскому послу Джону Салливану была передана письменная реакция на ранее полученный ответ Вашингтона по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности. В документе 11 страниц, он был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.