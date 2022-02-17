МИД РФ: Тезис США, что Россия разожгла войну на Донбассе - несостоятелен

В ответе США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности повторяется тезис, что якобы Россия "разожгла конфликт на Донбассе", но он нестостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер, считают в МИД РФ.

"Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и "Комплекса мер", очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202", - говорится в письменной реакции МИД РФ на ответ США.

В министерстве уточняют, что ни в одном из этих документов не говорится об ответственности России за конфликт на Донбассе.

Также в МИД России считают, что для деэскалации ситуации вокруг Украины, необходимо принять несколько важных мер, например, прекратить поставки США оружия Украине, отказаться от совместных учений ВСУ.