Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине

Разведслужбы США уже трижды за последние десятилетия крупно оконфузились. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, комментируя прогнозы американской стороны о конфликте на Украине.

Политик напомнил, что еще несколько дней назад говорил, что войны на Украине не будет, потому что "россияне - не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесла бы им больше вреда, нежели пользы", - цитирует РИА Новости интервью Земана изданию Idnes.

Говоря о фейках по поводу якобы "вторжения" на Украину, чешский лидер подчеркнул, что это уже третий крупный конфуз американских спецслужб. Первый, по его словам, был в Ираке, где в итоге так и не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй - в Афганистане, когда разведслужбы США утверждали, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) никогда не захватит Кабул. А теперь третий конфуз - на Украине, отметил Земан.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется в истории мировой политики, как "пробирка Пауэлла". По его словам, в истории с якобы "вторжением" России на Украину в странном свете выставили себя все. И американская разведка с ее ложными данными, и президент США, и западная пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России.