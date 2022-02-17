Минобороны РФ: Наши войска пришли на учения в Беларусь и уйдут оттуда по плану

Сразу несколько тактических эпизодов разыграли в четверг на совместном учении "Союзная решимость-2022" российские и белорусские военные. На полигоне на полигоне "Осиповичский" за их действиями наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко.

По сценарию маневров, оборонительных бой вели десантники, ракетчики и артиллеристы. С воздуха их поддерживала авиация. По легенде, неподалеку от наших позиций высадился вражеский тактический десант. В бой с ним сразу вступила российская крылатая пехота. "Подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" нанесли массированный удар по колоннам техники противника. Его попытку поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба", поразившие цели, имитирующие вертолеты, на дистанции свыше 3 тысяч метров", - сообщили военные.

В это время истребители Су-35С провели воздушные бои, завоевали господство в воздухе и обеспечили нанесение ракетно-бомбовых ударов по вражескому десанту самолетами Як-130 и Су-25, а также ударными вертолетами Ми-24. Затем при поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения ВДВ завершили разгром тактического десанта условного противника.

Между тем пока на Западе истерят по поводу грядущего "вторжения" российских войск на Украину и назначают новые даты ракетно-бомбового удара по Киеву, Минобороны РФ планово отводит выполнившие свои задачи на учениях войска в пункты постоянной дислокации.

Официальные сообщения ведомства об отправке воинских частей в родные гарнизоны приходят каждый день. Каждое такое сообщение минобороны обязательно сопровождает фото и видеосъемкой с места события. Эти материалы оперативно передаются в СМИ, и доступ к ним иностранных, в том числе американских и европейских средств массовой информации, ничем не ограничен.

Казалось бы, вот они, прямые доказательства отсутствия у России агрессивных планов в отношении Украины. Ну кто, скажите, будет отводить войска за тысячу верст от границы страны, на которую вот-вот собирается напасть?! Но…не срабатывает. На Западе, похоже, в упор не видят ни этих сообщений, ни этих кадров. Там как твердили с каким-то маниакальным упорством об агрессорах с Востока, так и твердят.

На брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга вообще назвал заявление российской власти об отводе войск от границы с Украиной ложью. И пошел еще дальше - утверждал, что за последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военнослужащих.

Как вести диалог с подобными людьми, непонятно. Но Россия от него не отказывается. Как не отказываются наши военные и от плановых учений. В Беларуси совместные манеры "Союзная решимость-2022" продлятся до воскресенья, 20 февраля. Об этом, напомним, в Минобороны РФ объявили еще до их начала.