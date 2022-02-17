Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги

Минстрой разработал план мероприятий по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сказал на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета глава ведомства Ирек Файзуллин.

Долги за ЖКУ достигают 1,4 трлн рублей, отметил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин. Из них 80-100 млрд рублей задолжали бюджетные организации. Регионам необходимо работать над снижением суммы задолженности, подчеркнули участники заседания.

При этом разработан также комплекс мер по повышению адресности социальной поддержки населения, рассказал министр. С января был упрощен порядок получения субсидий на оплату ЖКУ - жители могут оформить субсидию даже при наличии долгов (если дело не дошло до суда). Сведения о наличии или отсутствии судебных решений о взыскании задолженности органы социальной защиты должны получать через систему ГИС ЖКХ. Необходимо контролировать, как работает эта схема, отметил Файзуллин.