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17.02.2022 10:29
Рубрика: Экономика

Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги

Текст: Марина Трубилина

Минстрой разработал план мероприятий по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сказал на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета глава ведомства Ирек Файзуллин.

Долги за ЖКУ достигают 1,4 трлн рублей, отметил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин. Из них 80-100 млрд рублей задолжали бюджетные организации. Регионам необходимо работать над снижением суммы задолженности, подчеркнули участники заседания.

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При этом разработан также комплекс мер по повышению адресности социальной поддержки населения, рассказал министр. С января был упрощен порядок получения субсидий на оплату ЖКУ - жители могут оформить субсидию даже при наличии долгов (если дело не дошло до суда). Сведения о наличии или отсутствии судебных решений о взыскании задолженности органы социальной защиты должны получать через систему ГИС ЖКХ. Необходимо контролировать, как работает эта схема, отметил Файзуллин.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Президент Государственный Совет Реформа ЖКХ

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