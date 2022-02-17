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17.02.2022 18:00
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Outlander и Pajero Sport получили в России новую медиасистему

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Компания Mitsubishi объявила, что на смену мультимедиа "Яндекс.Авто" в некоторых версиях Outlander и Pajero Sport в России появится Mitsubishi Connect.

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Как уточняется, новое головное устройство появится в оснащениях Intense+ и Instyle. При этом диагональ экрана не меняется - она составляет те же 8 дюймов.

О ценах на такие автомобили Mitsubishi ничего не рассказала, но производство в Калуге уже стартовало. Outlander на данный момент стоит от 1 959 000 рублей, а Pajero Sport - от 3 139 000 рублей.

Напомним, что в январе на российском рынке было реализовано 2 054 автомобиля Mitsubishi, что на 119% больше по сравнению с январем 2021 года (937 проданных автомобилей). Лидером продаж традиционно остается Outlander (1 155 автомобилей).

Второе место по объему продаж в январе занимает внедорожник Pajero Sport (446 единиц), а замыкает тройку лидеров в модельном ряду Mitsubishi кроссовер ASX (369 единиц).

#Mitsubishi