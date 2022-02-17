Москва предложила сделать вопрос РСМД компонентом нового "уравнения безопасности"

Москве и Вашингтону следует разработать новое "уравнение безопасности", его компонентом должна стать проблематика ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в письменном ответе России Соединенным Штатам по предложениям в сфере безопасности, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

"Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности", - отмечается в документе.

Одной из приоритетных тем в новом "уравнении" должна стать проблематика РСМД.

"Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового "уравнения безопасности", - отметили в МИД и добавили, что продолжают исходить из актуальности российских инициатив в этой сфере. В их основе лежит "идея встречных проверяемых мораториев на развертывание наземных РСМД в Европе".