Люка Дебарг окажет честь великому музыканту-философу, Александр Канторов вступит в диалог с Василием Петренко, Людмила Берлинская и Артур Ансель отметят юбилей в России, а Владимир Спиваков пригласит в музыкальное путешествие по Франции.

Кто играет: Люка Дебарг, Борис Березовский.

Что играет: Г. Форе - Ноктюрн № 7, Баркарола № 5, А. Скрябин - Соната № 4, Фантазия, К. Шимановский - Соната № 2.

Почему идти: Французский пианист Люка Дебарг, известный тонкими интерпретациями композиторов-импрессионистов, вновь пленит московских меломанов изяществом гармоний Форе и Шимановского. А поскольку концерт состоится в рамках I Международного фестиваля А. Скрябина, в этот вечер прозвучат и произведения русского композитора, юбилей которого отмечается в этом году. В концерте примет участие художественный руководитель фестиваля Борис Березовский. Художественное слово - Влад Маленко.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 20 февраля; 500 - 3 000 руб.

Фото: Sasha Gusov

Кто играет: Госоркестр России под управлением Василия Петренко, солист Александр Канторов.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, И. Брамс - Симфония № 1.

Почему идти: Четвертый фортепианный концерт Бетховена - не столько традиционное для этого формата соревнование солиста с оркестром, сколько их вдумчивый диалог. Обладатель Гран-при XVI конкурса им. Чайковского, тонкий лирик-пианист Александр Канторов, вступит в этот диалог с Василием Петренко, унаследовавшим Госоркестр России в самой прекрасной форме. Наиболее лиричный среди всех бетховенских концертов даст возможность солисту блеснуть фортепианной техникой, а молодому маэстро - доказать, что Владимир Юровский не случайно передал ему свое место за пультом ГАСО.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармонии-2";17 февраля; 500 - 2 500 руб.; Концертный зал им. Чайковского; 18 февраля; 2 500 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Что играет: Ж. Бизе - Р. Щедрин - "Кармен-сюита", Г. Форе - "Павана", Ж. Ибер - "Париж", М. Равель - "Болеро".

Почему идти: Еще одна тематическая программа Национального филармонического оркестра России получила название "Уголок Франции". Но это не какой-то укромный и потаенный уголок, а самый настоящий фасад французской классической музыки (с некоторой примесью русской - в лице Родиона Щедрина). Темпераментная "Кармен-сюита", элегантная "Павана", легкомысленный "Париж", гипнотическое "Болеро" - и все это за полтора часа музыкального путешествия по Франции с Владимиром Спиваковым.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 февраля; 1 000 - 7 000 руб.

Фото: КЗ "Зарядье"

Кто играет: Людмила Берлинская и Артур Ансель.

Что играет: А. Бородин - "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь", С. Рахманинов - "Здесь хорошо", "Весенние воды", "Вокализ", Н. Римский-Корсаков - "Пляска скоморохов" из оперы "Снегурочка", "Колыбельная Волховы" из оперы "Садко", А. Хачатурян - Лезгинка из балета "Гаянэ", Дж. Гершвин - 'S Wonderful, But not for me, Someone to watch over me, It Ain"t Necessarily so, А. Цфасман - The Man I love (фантазия на тему Дж. Гершвина), "Всегда с тобой", "Ожидание", "Лирический вальс", "Снежинки".

Почему идти: Этот фортепианный дуэт зародился десять лет назад, когда в класс профессора Высшей школы музыки в Париже Людмилы Берлинской пришел молодой пианист Артур Ансель. Сегодня в активе семейного ансамбля три отмеченных прессой альбома, а также престижные награды - Choc of Classica, Album of the year, Pianiste Maestro и другие. Свой юбилей дуэт отметит в Москве программой, в которую вошли популярные "классические" хиты и джазовые хиты в переложениях для двух фортепиано.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье" (Малый зал); 21 февраля; 700 - 1 200 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Павел Сорокин), солистка Дарья Зыкова.

Что играет: Популярные вальсы русских и зарубежных композиторов.

Почему идти: Что может быть прекраснее, чем концерт в ритме вальса? Красота штраусовских мелодий, меланхоличное изящество Шопена, оркестровая роскошь Чайковского, ослепительность красок Хачатуряна и пленительность лирики Доги неизменно покоряют любую публику - от знатоков классики до ее неофитов. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" вновь представит в Доме музыки одну из своих самых популярных программ "Большой вальс" - всем, кто хочет встретить весну в приподнятом настроении.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 20 февраля; 1 500 - 5 000 руб.