На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха

Прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника отрабатывают в четверг в ходе совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022", сообщили в военном ведомстве Беларуси.

Одновременно части белорусской механизированной бригады и подразделения морской пехоты России ведут оборонительный и наступательный бой на рубеже маневренной обороны в районе местности "Барановичи".

И пока аналогичные подразделения Беларуси производят уничтожение вклинившегося в оборону противника на "Гожском" полигоне, их российские партнеры по маневрам из подразделения Воздушно-десантных войск на полигоне "Брестский" осуществляют десантирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования.

А в регионе "Гомель", уточнили в министерстве, подразделения сил специальных операций РБ осуществляют охрану объектов, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Задачи боевого дежурства по ПВО и противовоздушное прикрытие войск на участке местности "Лунинец" проводят российские ракетные подразделения, а районе "Марьина Горка" части специального назначения обеих государств ведут тактико-специальную подготовку, организуют засаду разведгруппой спецназначения, выполняют упражнения тактических стрельб ночью.

Кроме того, мотострелковыми подразделениями и силами ВДВ России на участке местности "Речица" ведется подготовка к наступления и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Оттачиваются учебно-боевые задачи в рамках учения и в районах местности "Осиповичи", "Мозырь", "Полесский", "Пинск".