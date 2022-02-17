Названы самые популярные в России иномарки с пробегом

Эксперты проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в 2021 году и назвали самые востребованные модели иномарок. По данным "Авито Авто" (исследование есть в распоряжении "РГ"), первые три строчки в рейтинге заняли Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. Топ-3 не изменился по сравнению с 2020 годом. Продажи иномарок с пробегом в России в 2021 году выросли на 5% по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году на долю иномарок пришлось 69% от всех продаж на рынке автомобилей с пробегом. При этом, чаще всего жители страны покупали автомобили с пробегом брендов из Японии, Германии и США.

В некоторых регионах доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом заметно выше, чем в среднем по стране. Например, в Калининградская области и Хабаровском крае доля иномарок превышает 95%. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Новосибирской, Амурской и Мурманской областях показатель превышает 80%.

"С учетом дефицита новых моделей в салонах и роста цен на новые автомобили, покупатели иномарок в 2021 году стали чаще обращаться к рынку авто с пробегом. Это привело и к росту продаж иномарок с пробегом, и к повышению средних цен большинства популярных моделей.

При этом топ наиболее востребованных моделей не изменился по сравнению с 2020 годом - российские покупатели иномарок с пробегом, ценя предсказуемость в эксплуатации и возможность легко найти запчасти для ремонта, охотнее всего приобретают модели, которые пользуются популярностью у российских автовладельцев", - отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".

Первую строчку в рейтинге наиболее востребованных моделей иномарок на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2021 года занимает Ford Focus со средней ценой в 365 000 рублей. На долю модели приходится 2,3% от всех продаж автомобилей с пробегом в России.

На второй позиции - Hyundai Solaris со средней ценой в 606 000 рублей и долей в продажах на рынке автомобилей с пробегом в 1,9%. Третье место занимает Kia Rio, средняя цена автомобилей этой модели с пробегом в 2021 году составила 620 000 рублей, доля модели на рынке - 1,8%.

Замыкают пятерку лидеров Chevrolet Niva и Renault Logan, средняя цена автомобилей с пробегом этих моделей в 2021 году составила 302 000 рублей и 587 000 рублей, соответственно.