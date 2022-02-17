Неисправным автомобилям запретят эксплуатацию

Госавтоинспекция будет запрещать эксплуатацию неисправных автомобилей. Чтобы снять запрет, потребуется пройти внеочередной техосмотр. Если этого не будет сделано за семь дней, то будет изыматься свидетельство о регистрации автомобиля. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

За неисправности, которые нельзя устранить на месте, будут запрещать эксплуатацию авто. Фото: Сергей Михеев

Сейчас, при выявлении неисправной машины на дороге, у сотрудников ГИБДД нет, по сути, никаких механизмов заставить автовладельца привести авто в порядок. Действующим Кодексом об административных правонарушениях за это предусмотрен лишь штраф 500 рублей. Исключение - неисправные тормоза, рулевое управление и тягово-сцепное устройство. При таких неполадках автомобиль может быть задержан. Но при этом нет механизма, который позволял бы убедиться, что после задержания на дорогу выедет действительно исправная машина. Выехать со штрафстоянки машина может на эвакуаторе якобы в сервис, разгрузиться за углом и дальше поехать своим ходом.

Запрет на эксплуатацию существовал в КоАП до ноября 2014 года. Заключался он в задержании регистрационных знаков. Но без знаков камеры не могли выявлять нарушителей.

В общем, от снятия номеров отказались и запрета на эксплуатацию не стало. Но проблема с неисправным транспортом на дорогах пошла в рост.

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект предполагает установить механизм запрещения эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

- Количество ДТП с участием транспортных средств, имеющих неисправности, за пять лет (с 2015 по 2020 год) выросло на 199,9 процента. В 2015 году было 2553 таких ДТП, в 2020-м - 7658. Количество погибших в этих ДТП граждан увеличилось более чем в два раза. В 2015 году - 538 человек, в 2020-м - 1223 человека.

Предлагаемые изменения позволят исключить из процесса дорожного движения транспортные средства, создающие угрозу его участникам, - рассказал Владимир Груздев.

Законопроектом вносятся поправки в законы о безопасности дорожного движения, о техосмотре и о регистрации транспортных средств. Ими устанавливается, что если инспектор выявил у автомобиля неисправность, которую нельзя устранить на месте, то он запрещает эксплуатацию. При этом действие диагностической карты, если она есть, приостанавливается.

У водителя есть возможность доехать до места стоянки или ремонта автомобиля. После того как неисправность устранена, автомобиль необходимо будет отогнать на внеочередной техосмотр. Такое новое понятие появится в законе о техосмотре. На нем будет проверятся только то, из-за чего был наложен запрет на эксплуатацию. Оформленная по его итогам диагностическая карта автоматически снимет наложенный запрет.

Если автомобиль с наложенным на него запретом продолжает ездить по дорогам по истечении семи дней, то инспектор изымет свидетельство о регистрации автомобиля. То есть у автовладельца есть неделя на устранение неисправности. В первоначальном варианте законопроекта на это давалось трое суток.

Без свидетельства о регистрации автовладельцу будет сложнее снять запрет. Отремонтированный автомобиль придется везти на внеочередной техосмотр на эвакуаторе. Потом ехать в ГИБДД забирать свидетельство и только после этого можно будет выезжать на дороги на своем автомобиле.

Если автомобиль с наложенным на него запретом продолжит ездить по дорогам по истечении семи дней, то инспектор изымет свидетельство о регистрации

Кстати, если свидетельство о регистрации изъято в связи с запретом на эксплуатацию, будут запрещены регистрационные действия с машиной. Это на тот случай, если кто-нибудь после изъятия у него СТС захочет получить в ГИБДД его дубликат.

Отдельно надо сказать, за какие неисправности грозит запрет эксплуатации. Они должны быть установлены постановлением правительства. Проект перечня таких неисправностей МВД подготовлен. В частности, запрещена эксплуатация будет при неисправности тормозов, рулевого управления, световых приборов, ремней безопасности, незаконном внесении изменений в конструкцию.

Однако есть одна проблема. Перечень неисправностей утверждается тем же постановлением правительства, что и Правила дорожного движения. Но в это постановление нельзя вносить поправки. Его можно только полностью переиздать в новой редакции. А выпустить новую редакцию правил - не один год работы. Поэтому когда появится новый перечень таких неисправностей, за которые запрещается эксплуатация, никому не известно.

Напомним, что инспектор не имеет права проверять техническое состояние автомобиля, если на у него есть действующая диагностическая карта. Кроме случаев, когда неисправность видна невооруженным глазом.