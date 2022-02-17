Песков опроверг заявления о стягивании войск к границе с Украиной

Россию бездоказательно обвиняют в якобы дополнительной переброске военных к границе с Украиной. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не готовы и не будем воспринимать претензии относительно того, как мы перемещаем Вооруженные силы на территории нашей страны​​​. Это наше суверенное право, и мы не намерены его ни с кем обсуждать", - подчеркнул Песков. Министр обороны докладывал президенту, что фаза учений в прилегающих к границе с Украиной районах в Крыму подходит к концу и соединения возвращаются в места постоянной дислокации, напомнил он.

Процесс уже начался, но он растянут по времени. Ведь группировка для маневров формировалась многие недели, за день ее вывести невозможно, пояснил пресс-секретарь президента. "Они ведь не могут просто подняться в воздух и улететь. Для этого нужно время", - заметил он. У министерства обороны есть четкие графики по возвращению соединений в места постоянной дислокации, и по Крыму, и по другим полигонам, сказал Песков. "Поэтому в данном случае абсолютно как всегда безосновательные обвинения", - заключил он.