Песков пообещал своевременно сообщить дату Послания

Дата Послания президента Федеральному Собранию пока не объявлена, это произойдет своевременно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал сообщать точное число, когда Владимир Путин выступит с речью.

Напомним, на совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что начал серию встреч по подготовке к Посланию. "Сообщим своевременно", - сказал ТАСС Песков, отвечая на вопрос, когда Путин выступит с Посланием и возможно ли, что это будет в марте.

Не так давно пресс-секретарь президента России уже отвечал на этот вопрос. Песков сказал, что окончательного решения по срокам и формату нет, его примут с учетом эпидемиологической ситуации.