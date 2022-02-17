Песков: Путин продолжит участвовать в экспедициях РГО

Президент Владимир Путин станет снова участвовать в экспедициях Русского географического общества (РГО), когда позволит обстановка. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков.

"Точных планов по экспедициям пока нет. Последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом смысле очень тяжело, а иногда просто невозможно", - пояснил Песков. "Я не сомневаюсь, что рано или поздно, когда это будет удобно президенту, и когда обстановка будет позволять - сейчас так потряхивает, чуть-чуть неспокойно - так или иначе он продолжит эту практику", - заявил он.

Владимир Путин - "человек безгранично влюбленный и восхищенный" Россией и ее географией, "черпает силы, только проводя какие-то редкие дни отдыха в дальних уголках страны", рассказал его пресс-секретарь. Основные проекты РГО - по защите тигров, леопардов, белуг и т.д. - находятся под контролем президента, напомнил он.