Песков рассказал о планах возвращения российских войск из Беларуси

Российские военные вернутся из Беларуси после учений в места дислокации. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом сейчас речи не идет", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности присутствия российских военных в Беларуси после учений. После маневров, "по завершении той или иной фазы учений войска отводятся в место их постоянной дислокации", отметил он.

"Это процесс, который займет какое-то определенное количество недель. Конечно, в одни сутки вывести все, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно", - пояснил пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что это обычная практика.