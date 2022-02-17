Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент

Он отметил, что в последние дни усилились провокационные действия Украины на линии разграничения. При этом никто на Западе не говорит об имеющемся там огромном ударном потенциале вооруженных сил Украины, подчеркнул он.

Песков также добавил, что Москва сожалеет, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.

Напомним, ранее об обострении обстановки в Донбассе сообщал представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факты стрельбы со стороны киевских силовиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР.