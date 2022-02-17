Новости

Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент 13:18
Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности 13:17
Курс доллара вырос на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР 13:15
Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину 13:04
Москву завалит мокрым снегом 12:58
Экс-президента Гондураса Эрнандеса отправили в тюрьму на месяц 12:48
Лукашенко не исключил, что может стать вечным президентом 12:48
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель 12:38
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ 12:34
Пушков предложил не показывать треш-стримеров на телевидении 12:33
Платформа HeadHunter составила рейтинг самых популярных работодателей 12:28
Лавров: Ситуация с эскалацией на Украине развивается на Западе 12:22
Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку 12:18
Названа самая дорогая улица Москвы 11:59
По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений 11:47
Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ 11:44
Корветы Балтийского флота вернулись из похода в Атлантику 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 13:18
Рубрика: Власть

Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент

Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Так оценил обстановку пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в последние дни усилились провокационные действия Украины на линии разграничения. При этом никто на Западе не говорит об имеющемся там огромном ударном потенциале вооруженных сил Украины, подчеркнул он.

Песков также добавил, что Москва сожалеет, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.

Напомним, ранее об обострении обстановки в Донбассе сообщал представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Он призвал международных наблюдателей зафиксировать факты стрельбы со стороны киевских силовиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР.

Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков