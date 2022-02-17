Прокуроры и следователи получат статус ветеранов боевых действий

До сей поры получить такой статус и полагающиеся в связи с ним льготы могли только военные прокуроры и следователи, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и госбезопасности, а также ряда других силовых структур. "Невоенные" же прокуроры и следователи такой возможности были лишены. Хотя многие из них выезжали в Чечню, где принимали участие в расследовании уголовных дел о гибели российских военнослужащих. Подписанный президентом закон публикует "Российская газета". Он вступает в силу с момента публикации.

Получить статус ветерана боевых действий смогут прокуроры и следователи, работавшие в Чечне и прилегающих к ней территориях во время вооруженного конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, либо исполнявшие обязанности во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

Для них вводятся также меры соцподдержки, если они стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в "кавказских" командировках. Льготы распространяются и на членов семей погибших.

Ветераны боевых действий имеют льготную пенсию, право на обеспечение жильем в случае необходимости улучшения жилищных условий, а также вправе оформить компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50 процентов.