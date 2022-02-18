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18 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и Федеральный закон "О ветеранах"

Опубликован 18 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Прокуроры и следователи получат статус ветеранов боевых действий

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Статья 1

В пункте "г" части первой статьи 45 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 50, ст. 6232; 2008, N 7, ст. 543; 2009, N 45, ст. 5271; 2013, N 52, ст. 6962; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 52, ст. 8577) слова "в подпунктах 1 - 4" заменить словами "в подпунктах 1 - 4, 8".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; 2004, N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; 2008, N 30, ст. 3609; 2009, N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 47, ст. 6608; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 52, ст. 7537; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4189; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 31, ст. 4853; 2019, N 31, ст. 4479; N 40, ст. 5488; 2021, N 1, ст. 47) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, исполнявшие свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета Российской Федерации в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.";

2) подпункт 3 статьи 4 после слов "органов государственной безопасности," дополнить словами "прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации,";

3) пункт 3 статьи 14 после слов "органов принудительного исполнения Российской Федерации," дополнить словами "прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,";

4) в абзаце первом пункта 1 статьи 16 слова "в подпунктах 1 - 4" заменить словами "в подпунктах 1 - 4, 8";

5) пункт 3 статьи 21 после слов "органов государственной безопасности," дополнить словами "прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин