Пушков предложил не показывать треш-стримеров на телевидении

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил руководителям крупнейших российских медиахолдингов не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а также не приглашать их на ток-шоу и теледебаты.

Треш-стримы - это прямые эфиры в интернете, во время которых демонстрируются различные противоправные действия.

"Как недопустимо давать в эфир интервью с маньяками, убийцами и насильниками, так же недопустимо создавать вольно или невольно рекламу тем, кто пытается утвердить в общественном пространстве практику насилия и унижающих человеческие достоинства действий. В связи с этим мной, как председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике, в соответствии с общей позицией комиссии о необходимости противодействия трэш-стримам были направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов - от "Первого" до "Муз-ТВ", всего 12 писем", - сказал Пушков на совместном заседании профильных комиссий Совфеда и Общественной палаты, темой которого стало противодействие токсичному контенту в интернете.

Сенатор обратился к руководителям телеканалов с просьбой в рамках компетенции исключить на их телеканалах саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использование в телепрограммах прямой речи треш-стримеров, избегать упоминания их псевдонимов, поскольку все это лишь способствует росту их популярности.

"То есть мы с одной стороны доводим до ума законодательство, которое запретит треш-стримы как явление, а с другой стороны замечаем, что они попадают в телевизионное пространство и очень гордо демонстрируют себя, рассказывают, какие у них прекрасные псевдонимы и чем они занимаются", - добавил Алексей Пушков.

По его словам, в Совете Федерации в 2022 году завершат работу над законопроектом по введению уголовной ответственности за треш-стримы.