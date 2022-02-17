Путин: Борьба с бедностью - один из важнейших вопросов, требующих решения

Владимир Путин заявил, что российским властям нужно решать один из важнейших вопросов - бороться с бедностью. Об этом он сказал на первом совещании по подготовке к Посланию Федеральному Собранию.

"Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю", - сказал он.

Ранее Путин указывал на то, что в этом году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5 процента.