Путин потребовал обеспечить в 2022 году рост доходов граждан минимум на 2,5%

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил о задаче правительства - обеспечить рост доходов граждан.

"Напомню, что в текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить", - заявил президент.

Он напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам уже принято решение по адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, проведены разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, проиндексированы пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимума. Кроме того, по фактической инфляции был также проиндексирован размер материнского капитала.