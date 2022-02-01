Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4%

Так, с февраля размер материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго и последующих детей. Также повышаются на 8,4% ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, а также гражданам, которые пострадали на производстве, и Героям России.

Кроме того, в России выросли страховые пенсии на 8,6% - чуть больше, чем на уровень инфляции. В феврале пенсионеры получат уже увеличенную на этот уровень пенсию, а также перерасчет за январь - разницу между 8,6% и 5,9%, на которые пенсии были проиндексированы в январе. Кроме того, выросла стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - в этом году она составляет 6 564 рубля.