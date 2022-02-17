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17.02.2022 14:14
Рубрика: Власть

Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ

Текст: Айсель Герейханова

Более чем на четверть возросло в прошлом году количество преступлений, связанных с экстремизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг, 17 февраля.

Он уточнил, что нужно выработать эффективные превентивные меры. А для этого важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений.

"Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет", - указал на проблему президент.

По его словам, речь идет в том числе о пресечении попыток разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды.

Путин призвал активнее привлекать к профилактике экстремизма и СМИ, и структуры гражданского общества, и молодежные объединения.

Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД
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