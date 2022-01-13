Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло

В субботу исполняется 11 лет со дня создания Следственного комитета РФ. В канун этой годовщины председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал корреспонденту "РГ" о последних громких делах, которые расследовало его ведомство, а также о том, чем было продиктовано решение о введении уголовной ответственности за задержку выплат медикам, почему ему важно лично говорить с гражданами, имеющими претензии к следствию. Ну и, конечно, о борьбе с коррупцией.

Александр Иванович, какие дела о коррупции и преступлениях в экономике, которыми в прошлом году занимались следователи, вы бы особо отметили?

Александр Бастрыкин: Рассматривается в суде завершенное нами уголовное дело в отношении Рауля Арашукова и 15 членов созданного им преступного сообщества, в том числе бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Соучастники обвиняются в хищениях природного газа, поставляемого на территорию Северо-Кавказского федерального округа, общей стоимостью свыше 4,8 млрд рублей и иных тяжких и особо тяжких преступлениях.

Завершены следственные действия по делу в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, в настоящее время выполняются требования статьи 217 УПК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение. В результате их противоправных действий был извлечен незаконный доход на сумму более 32 млрд рублей.

Вынесен приговор мэру города Томска, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Продолжается расследование уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, совершенных губернатором Пензенской области Белозерцевым и его соучастниками, заместителем губернатора Белгородской области Глаголевым, заместителем директора ФСИН России Максименко и многих других.

А как выглядят общие итоги? Сколько всего дел расследовали ваши подчиненные?

Александр Бастрыкин: В настоящее время мы еще только подводим итоги работы за прошлый год, и по результатам полученных статистических данных предстоит проделать большую аналитическую работу, которая станет предвестником планирования дальнейшей деятельности Следственного комитета, в том числе по внесению новых законодательных инициатив, предупреждению и выявлению преступлений, пресечению противоправной деятельности. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью сказать, что прошедший год еще раз показал нашу способность быстро реагировать на стремительно меняющуюся обстановку, оперативно и жестко противостоять преступным проявлениям, новым вызовам и угрозам.

Прошедший год еще раз показал способность СКР оперативно и жестко противостоять преступным проявлениям, новым вызовам и угрозам

Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, ведомство работало наступательно и ритмично.

В прошлом году следователи СК России возбудили 124 782 уголовных дела, направили в суд 83 532 дела (данные за 11 месяцев). По многим основным направлениям эффективность работы и количественные показатели улучшились.

В частности, за указанный период расследовано 6558 преступлений прошлых лет, в том числе - 3714 тяжких и особо тяжких, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В числе направленных в суд - 13 193 уголовных дела о преступлениях экономической направленности (данные за 9 месяцев), что также превышает показатель того же периода 2020 года на 13,2%.

Александр Бастрыкин: В части расследования коррупционных преступлений тоже наблюдается положительная динамика: за 11 месяцев в суд направлено свыше 8,6 тысячи дел (8565) - на 15,2% больше, чем в тот же период 2020 года. Кроме того, в суд направлено 197 уголовных дел о преступлениях террористического характера (+19,4%) и 184 дела - о преступлениях экстремистской направленности, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2020 года (70 дел).

Считаю, что те задачи, которые были поставлены перед ведомством по противодействию преступности, выполнены.

Заплатите врачам

Вы сами часто подчеркиваете, что поймать за руку мошенника, закончить следствие и отправить дело в суд - это полдела. А кто вернет людям и государству украденное добро?

Александр Бастрыкин: По данным за 11 месяцев 2021 года, потерпевшим от преступлений гражданам, организациям и государству возмещено 61,9 млрд рублей. Также следствием приняты меры для ареста имущества обвиняемых на сумму более 67 млрд рублей, что в последующем позволит обеспечить соответствующие компенсации.

При этом важно отметить, что по всем фактам невыплат денежных надбавок медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в том числе озвученным средствами массовой информации и в социальных сетях, незамедлительно проводятся процессуальные проверки, и, как правило, еще до их завершения все задолженности погашаются.

Следует также отметить, что 3 декабря 2021 года в целях совершенствования организации работы по выявлению, пресечению и раскрытию наиболее сложных - налоговых преступлений, которые Следственный комитет расследует уже 10 лет (с 2011 года), проведено расширенное совместное заседание коллегии Федеральной налоговой службы, МВД России и Следственного комитета. По итогам намечены пути совершенствования нашего взаимодействия при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, а также принятия мер по возвращению в бюджет государства неуплаченных сумм.

А если речь идет о криптовалюте? У следователей ведь тоже есть такие дела?

Александр Бастрыкин: Мной уже отмечалось, что в связи с принятием в июле 2020 года федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности, для финансирования терроризма и экстремизма. Поэтому оборот цифровой валюты требует дальнейшей правовой регламентации - в первую очередь необходима обязательная идентификация пользователей такой валюты. Не определен и статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта.

Афера на годы

Следственный комитет нередко рассказывает о раскрытии так называемых "старых преступлений". Тех, которые не смогли раскрыть годы назад. Но если посмотреть внимательно, то мы увидим, что в основном раскрываются преступления против личности. А есть ли среди них экономические преступления, которые годами, а то и десятилетиями оставались безнаказанными?

Александр Бастрыкин: Такие дела тоже есть. Например, в центральном аппарате завершается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

По данным следствия, в 2007 - 2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд рублей. На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 млрд рублей наложен арест.

Расследование преступлений прошлых лет для нас всегда было и остается одним из приоритетов, ведь именно так реализуется принцип неотвратимости наказания. Для этого в следственную практику нами непрерывно внедряются самые передовые следственные методики, новейшая криминалистическая и специальная техника, используются современные цифровые технологии для поиска и закрепления доказательств по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.

Прибыль дороже жизни

Недавно вся страна наблюдала за трагедией на шахте "Листвяжная". Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в системе охраны труда, чтобы вашим подчиненным было меньше работы?

Александр Бастрыкин: К сожалению, печальный опыт многих других происшествий техногенного характера не учитывают собственники и руководители предприятий. Видимо, многие продолжают жить по принципу "рискнем, а может, пронесет". В ситуациях, когда требуется вложение средств для обеспечения безопасности, они продолжают извлекать прибыль, рассчитывая, что ничего не случится. Мы говорим про это уже не в первый раз.

Эта сфера требует пристального анализа и внимания, и очевидно, что происходящие трагедии указывают на пробелы и в нормативной части, и в части контроля за подобного рода деятельностью. Ведь при его должном осуществлении большинство происшествий можно было бы предотвратить. В рамках уголовного дела о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области следователи привлекают к уголовной ответственности 9 человек - это лица из числа руководства и собственников шахты, а также представители Ростехнадзора. Учитывая те обстоятельства, которые нам стали известны в ходе следствия, не исключено, что этот список может расшириться.

А что удалось установить при расследовании прорыва дамбы в карьере реки Малая Сейба в Красноярске, в результате которого в 2019 году погибли 20 человек?

Александр Бастрыкин: В нарушение проекта производства работ был возведен каскад из 10 гидротехнических сооружений для удержания поступающих в карьер грунтовых вод и осадков. Все это происходило в труднодоступной горной местности. В результате каскадом дамб удерживалось 2 млн тонн воды вместо предусмотренных проектом 200 тыс. тонн. В дальнейшем произошло обрушение 4 технологических дамб, образовавшийся селевой поток разрушил вахтовый поселок, погибли люди.

Мы привлекли к уголовной ответственности генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Они эксплуатировали самовольно построенный каскад дамб, нарушая требования безопасности. Следствием наложены аресты на имущество Ковалькова и фирмы "Сисим" на сумму свыше 176 млн рублей. Среди арестованного - транспортные средства, золото и доля в уставном капитале фирмы. При этом обеспечено возмещение ущерба потерпевшим и их родственникам в размере 33 млн рублей. Уголовное дело в настоящее время рассматривается по существу в суде.

Понес ли кто-то ответственность за гибель рабочих в коллекторе в поселке Дмитриадовка Ростовской области?

Александр Бастрыкин: Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Следователи центрального аппарата установили, что в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Таганроге произошло разрушение скопившегося за время простоя осадка. В результате в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление находившихся там работников. 12 человек погибли. Обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога. Именно на него были возложены обеспечение эффективности проектных решений и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда. Однако он не обеспечил этого.

Вспоминая трагедию в "Зимней вишне" в Кемерове, унесшую очень много жизней, вы считаете итоги расследования закономерными?

Александр Бастрыкин: Следственной группой была проведена масштабная работа на очень высоком уровне, в ходе которой к уголовной ответственности привлечены все, чьи действия либо бездействие предопределили трагедию в "Зимней вишне", а также состоят в причинно-следственной связи с последствиями этого пожара. Следствием были доказаны не только такие преступления, как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение требований пожарной безопасности и халатность, но и коррупционные составы, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В ходе двух судебных процессов вынесены приговоры 12 фигурантам уголовного дела, которые осуждены к различным срокам лишения свободы. В суде еще рассматривается дело в отношении троих подсудимых.

Педофил вне закона

Все знают, что Следственный комитет уделяет огромное внимание защите прав несовершеннолетних. Какие, на ваш взгляд, наиболее важные "детские" проблемы требуют скорейшего решения?

Александр Бастрыкин: Прежде всего, это расширение форм и юридических механизмов обеспечения детей-сирот жильем. Следственным комитетом внесено предложение органам законодательной власти о необходимости принятия мер по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов во всех регионах страны. Полагаю, что в наступившем 2022 году выработка законодательных предложений в данном направлении станет приоритетной задачей.

Необходимо в корне менять подход по исполнению обязательств по обеспечению жильем детей-сирот. Это касается не только исключения случаев предоставления некачественного или непригодного для проживания жилья (за 3 квартала 2021 года следователями ведомства принято к производству 267 уголовных дел), но и существенного увеличения субсидий на его строительство и приобретение с учетом постоянного роста цен.

Кроме того, требуют тщательной проработки и вопросы социализации детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, включая их трудоустройство и получение образования, которые должны сообща решать руководители регионов, специалисты федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и благотворительных фондов.

Оборот цифровой валюты требует дальнейшей правовой регламентации - в первую очередь необходима обязательная идентификация пользователей

Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями такого насилия.

К слову, надо отметить, что вклад Следственного комитета в формирование и развитие законодательной базы государства получил положительную оценку профильных комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Нужно ли принимать такие же жесткие меры для тех взрослых, которые втягивают несовершеннолетних в преступный мир?

Александр Бастрыкин: Безусловно. Считаю, что усиление уголовной ответственности необходимо, прежде всего, за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков (в первую очередь с использованием сети интернет), за вовлечение в несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществляются призывы к совершению актов терроризма и преступлениям экстремистской направленности.

СКР поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений

А с учетом последних событий в Республике Казахстан считаю, что в 2022 году необходимо дополнительно организовать профилактическую работу с молодежными объединениями для разъяснения тех негативных процессов, которые могут возникнуть при вовлечении молодежи в экстремистскую деятельность.

Кроме того, принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий.

Совсем недавно в Костроме было совершено убийство 5-летней девочки педофилом, который уже отсидел за такое же преступление. Что сделать, чтобы обезопасить детей от таких нелюдей?

Александр Бастрыкин: Ситуация, когда в дневное время ребенка похищают двое мужчин и убивают, - это трагедия. И конечно, необходимо принимать адекватные меры. Следственный комитет поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений в отношении детей. Такая жесткая мера полностью отвечает ситуации, ведь это уже не первый пример, когда, выйдя на свободу, педофилы вновь идут на преступление. Помимо этого, необходим жесткий контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

В ходе расследования трагических событий в Костроме возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ "халатность", которая усматривается в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2. По данным следствия, они ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным. И как раз этот аспект крайне важен - от того, как будет работать система, во многом зависит профилактика преступности.

Закрыть за дебоширом дверь

Безусловно, дети - социально уязвимая категория населения. Но не единственная. Ведь к числу таких относятся не только дети, но нередко и женщины, страдающие от домашнего насилия, разного рода дискриминации. Как реагирует на это Следственный комитет?

Александр Бастрыкин: В нашей практике было много примеров недооценки ситуации, когда все начиналось с домашнего насилия, на которое должным образом не реагировали соответствующие органы. Это бездействие создавало ощущение безнаказанности и формировало почву для совершения более тяжких преступлений.

В качестве примера можно назвать расследование по факту халатности в Новосибирской области в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей дежурным полиции при приеме сообщения о нанесении женщине телесных повреждений ее супругом. В Москве был вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, проявившему халатность при рассмотрении обращения Екатерины Телькиной, которая в последующем до смерти была избита сожителем. В Кемеровской области завершается расследование уголовного дела о халатности полицейских, которые проигнорировали ситуацию в связи с домашним насилием в отношении Веры Пехтелевой. Девушка в итоге была убита.

При расследовании таких преступлений правовую оценку следователи дают не только действиям лица, состоящего в прямой причинно-следственной связи с трагическими последствиями. Действиям или, наоборот, бездействию должностных лиц полиции, подразделений по делам несовершеннолетних и других государственных органов также дается оценка - незамедлительно возбуждается уголовное дело, обеспечивается его всестороннее независимое расследование. В обязательном порядке устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В соответствующие структуры вносятся представления об устранении таких обстоятельств, а к лицам, их допустившим, применяются меры дисциплинарного взыскания.

При этом мы придерживаемся позиции необходимости нормативных изменений для предупреждения фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей.

Следственным комитетом совместно с заинтересованными государственными органами продолжается работа над проектом федерального закона, направленного на усиление ответственности за побои, а также ряд иных преступлений, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью. И среди определяющих должен быть такой квалифицирующий признак, как "совершение преступления в отношении членов семьи и иных близких лиц".

Говоря о международной деятельности по вопросам общепризнанных и гарантированных прав и свобод человека и гражданина, хотелось бы отметить вот что. В прошлом году в Женеве в рамках 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоялось рассмотрение 9-го периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эксперты комитета были проинформированы о прогрессе в реализации указанной конвенции, достигнутом в России. Активное участие в подготовке доклада, который получил положительную оценку, приняли представители Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов

Эхо войны

Ваше ведомство в последние годы часто сообщает про расследования преступлений, совершенных против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Криминалисты СК по крупинкам собирают доказательства тех ужасов, которые творились на оккупированных территориях немецко-фашистскими захватчиками?

Александр Бастрыкин: И в этом направлении работа по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан и военнопленных на территории СССР в пределах современных границ Российской Федерации продвигается. В одном производстве соединено 21 уголовное дело о массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев. В прошлом году завершены исследования вновь выявленных захоронений мирных граждан и военнопленных в Республике Крым, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.

Напомню, что в прошлом году на основании собранных неопровержимых доказательств целенаправленного уничтожения мирного населения Псковской области областной суд признал злодеяния нацистских карателей и их пособников на территории данного региона военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп населения СССР.

Оккупанты именно истребляли народы Советского Союза. Они убивали детей, женщин, пожилых людей, организовывали концлагеря с невыносимыми условиями пребывания для пленных.

Такие выводы сделаны в том числе по результатам изучения огромного массива материалов и архивной документации. Всего в ходе расследования на территории страны проведено более 127 осмотров мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы костные останки более 1400 лиц, из них не менее 200 - дети. По всем извлеченным останкам назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых производство 904 завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков выполнены 13 судебно-биологических экспертиз. По обнаруженным в ходе осмотров мест захоронений предметам проведены химическая, искусствоведческая и 17 баллистических судебных экспертиз. Установлено и допрошено в качестве свидетелей и потерпевших более 3400 человек из числа очевидцев преступлений, а также родственников погибших.

124 782 уголовных дела было возбуждено следователями СКР в прошлом году

Полученные данные в совокупности свидетельствуют о массовых карательных операциях, проводимых нацистами.

В настоящее время активно прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов Федеративной Республики Германия. Такой формат позволит продвинуться в поисках нацистских преступников, избежавших ответственности за совершенные на нашей территории преступления.

Добавлю, что нашими коллегами из Республики Беларусь тоже ведется работа по расследованию фактов геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. Буквально недавно в ходе двухсторонней встречи представителей нашего ведомства и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь были достигнуты договоренности об оказании взаимной правовой помощи в вопросах расследования фактов уничтожения нацистскими преступниками и их пособниками мирного населения в России и на территории братского государства в годы войны. Нами прорабатывается вопрос о создании совместной следственной группы. Уверен, что такое сотрудничество позволит не только восстановить справедливость, но и позволит пресечь попытки исказить и обесценить историческую правду.

С праздником

В заключение встречи хотелось бы поздравить вас и ваших подчиненных с профессиональным праздником и пожелать сил и терпения в нелегкой борьбе с преступностью.

Александр Бастрыкин: Благодарю вас. В свою очередь поздравляю всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, членов их семей, ветеранов следственных органов страны, наших кадетов и воспитанников с 11-й годовщиной со дня образования Следственного комитета и желаю здоровья, счастья, спокойствия и оптимизма!

Хотелось бы напомнить читателям, что именно 15 января 2011 года произошло фактическое восстановление вневедомственной модели организации следствия, созданной Петром I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в России в этом году.

На мой взгляд, сегодня функционирование Следственного комитета как самостоятельного органа отвечает поставленным законодателем задачам. Это отмечает и глава государства. 11 лет назад получение полной независимости следствия большинству казалось амбициозным проектом, многие не верили в реальность становления ведомства как самостоятельного федерального государственного органа. Однако сейчас можно с уверенностью говорить о повышении объективности и качества следствия, об эффективном обеспечении доступа потерпевших к правосудию и возмещении причиненного ущерба.

Как известно, в текущем году в приоритетном порядке будет продолжено масштабное финансирование государственных целевых программ по улучшению качества жизни людей и оказанию помощи семьям с детьми, а также направленных на развитие экономики и обеспечение национальной безопасности страны. Наша задача состоит в том, чтобы своевременными уголовно-правовыми мерами оперативно реагировать на любые криминальные вызовы, препятствующие выполнению намеченных целей.

Безусловно, мы все хотим видеть нашу страну сильной и благополучной.

Сил, возможностей и желания для этого у нас достаточно.

Ключевой вопрос

Утро начинается с газеты

При очевидной прозрачности деятельности Следственного комитета детали расследования некоторых уголовных дел, приведенных вами сегодня в качестве примеров, оставались неизвестными общественности. По вашему мнению, граждане должны знать о работе следствия и привлечении виновных к ответственности? Каковы пределы заполнения информационного пространства криминальными новостями?

Александр Бастрыкин: В своей работе Следственный комитет стремится к максимальной прозрачности и открытости, обеспечению оперативной и непрерывной связи с гражданами. И это не просто слова. В социальных сетях ведомства ежедневно публикуется информация о поручениях по сообщениям о преступлениях, опубликованных в СМИ. В круглосуточном режиме работает Информационный центр: в течение нескольких часов любой заявитель, даже обратившийся с жалобой в комментариях к посту в Instagram, получает ответ.

Еженедельно мной проводится личный прием граждан. Тщательно проверяется информация о возможном нарушении прав граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства. В прошлом году, по информации из СМИ, зарегистрировано более 2,5 тысячи проверок, по результатам которых возбуждено более 600 уголовных дел.

Не остаются без внимания и отдельные спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы, в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно, а на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования.

В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени.