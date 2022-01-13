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13.01.2022 09:35
Рубрика: Происшествия

После убийства девочки в Костроме завели дело на полицейских

Текст: Антон Валагин (Кострома)

После зверского убийства пятилетней девочки в Костроме возбуждено еще одно уголовное дело - на этот раз на полицейских, не уследивших за педофилами-изуверами.

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- По версии следствия, сотрудники городского отдела полиции № 2 ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за осужденным, отбывшим срок наказания, - рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, в совершении убийства признались 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков. Первый в марте освободился из колонии, где отбыл четырехлетний срок за растление малолетнего и изготовление порнографии. На свободе он по решению суда должен был полтора года находиться под административным надзором.

После убийства ребенка костромская полиция отчиталась о том, что надзор за Герасимовым велся неусыпно: его посещали участковый и сотрудники угрозыска, а в сентябре уголовника наказали нарушение запрета на выезд из города. Следователи считают иначе.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).

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