Допрос подозреваемых в убийстве девочки в Костроме показали на видео

МВД России опубликовало видео допроса двух мужчин, задержанных в Костроме по подозрению в убийстве пятилетней девочки.

Одному из подозреваемых 44 года, он отбывал срок за сексуальные преступления и оборот порнографии. Другому 24 года. Оба - уроженцы Костромы.

Напомним, девочка была похищена днем 4 января недалеко от культурного центра. Камеры зафиксировали, как двое мужчин пронесли ребенка по улице на руках. Тело дошкольницы нашли в комнате общежития. Подозреваемые сознались в убийстве.

Костромские власти выразили соболезнования родным погибшей и пообещали всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку работы органов административного надзора, под чьей опекой находился один из подозреваемых после отбытия наказания.