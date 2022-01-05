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05.01.2022 15:20
Рубрика: Происшествия

Допрос подозреваемых в убийстве девочки в Костроме показали на видео

Текст: Антон Валагин (Кострома)

МВД России опубликовало видео допроса двух мужчин, задержанных в Костроме по подозрению в убийстве пятилетней девочки.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
В Костроме появился стихийный мемориал убитой девочке

Одному из подозреваемых 44 года, он отбывал срок за сексуальные преступления и оборот порнографии. Другому 24 года. Оба - уроженцы Костромы.

Напомним, девочка была похищена днем 4 января недалеко от культурного центра. Камеры зафиксировали, как двое мужчин пронесли ребенка по улице на руках. Тело дошкольницы нашли в комнате общежития. Подозреваемые сознались в убийстве.

Костромские власти выразили соболезнования родным погибшей и пообещали всю необходимую помощь. Прокуратура начала проверку работы органов административного надзора, под чьей опекой находился один из подозреваемых после отбытия наказания.

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