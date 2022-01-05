Костромские власти окажут помощь семье убитой девочки

Костромские власти пообещали оказать всю необходимую помощь семье похищенной и убитой пятилетней девочки.

- Мы стали свидетелями жестокого, страшного злодеяния. Преступники посягнули на жизнь самого святого, что у нас есть - на жизнь ребенка. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшей девочки. Это невосполнимая, тяжелая утрата, - написал в Instagram глава региона Сергей Ситников.

Он подчеркнул, что преступление было совершено днем, когда на улице было много людей. Кто-то в этот момент был рядом и не обратил внимание, что ребенку нужна помощь. Губернатор призвал костромичей не оставаться равнодушными - особенно, если в беду попал ребенок.

Напомним, пятилетняя девочка пропала 4 января у культурного центра "Россия" - теперь там стихийный мемориал. С улицы ребенка забрали двое мужчин - судя по записям уличных камер, они несли свою жертву на руках мимо прохожих.

Когда похитителей нашли, они сознались в убийстве. Тело девочки обнаружили в комнате общежития. Один из подозреваемых отбыл срок за сексуальные действия и оборот порнографии, он находился под административным надзором. Другой судим за кражу, назначенный ему судом испытательный срок также не истек.