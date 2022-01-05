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05.01.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

В Костроме появился стихийный мемориал убитой девочке

Текст: Антон Валагин (Кострома)

Жители Костромы несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу, появившемуся после убийства пятилетней девочки.

Фото: СК РФ
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- Мемориал создан на месте похищения ребенка, у входа в культурный центр "Россия". С самого утра неравнодушные граждане и участники поисковой операции приходят к нему, чтобы почтить память девочки, - рассказала ТАСС руководитель регионального центра развития добровольческой деятельности Наталья Кунгурцева.

Напомним, ребенок пропал днем 4 января во врем прогулки. Его искали волонтеры и полиция. Было установлено, что с улицы девочку забрали двое мужчин. Когда их нашли, они признались в убийстве, тело девочки нашли в комнате общежития.

Один из задержанных судим за сексуальное преступление и находится под административным надзором после отбытия наказания. Другой - на испытательном сроке после кражи.

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