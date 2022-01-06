В Костроме простились с убитой пятилетней девочкой. К стихийному мемориалу на улице Юбилейной, откуда была похищена школьница, горожане несли белые шары, игрушки и цветы.

Как сообщает ТАСС, сотни неравнодушных людей пришли сюда на церемонию прощания с погибшим ребенком.

Напомним, девочка была похищена днем 4 декабря недалеко от культурного центра. По камерам видеонаблюдения правоохранители вышли на двоих подозреваемых, которые несли ребенка на руках по улице. Через некоторое время тело школьницы было найдено в комнате общежития, где проживали подозреваемые.

Они были задержаны и сознались в убийстве. Один из мужчин был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Второй задержанный имеет судимость за кражу с не истекшим испытательным сроком. Свердловский районный суд Костромы вынес решение об их аресте: оба проведут в СИЗО два месяца.