Путин заявил, что Послание - это не просто обещание "коврижек"

Владимир Путин в четверг, 17 февраля, провел первое совещание по подготовке Послания к Федеральному собранию. Президент отметил, что в Послании должно быть показано направление развитие страны.

"Это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова. Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы конечно будем решать главную задачу - повышение благосостояние наших граждан", - заявил Путин.

Ранее президент также потребовал принять эффективные меры по борьбе с инфляцией и обеспечить рост доходов граждан минимум на 2,5%.