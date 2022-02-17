Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году

Ландшафтный парк и комфортные общественные пространства появятся в рамках обустройства двух новых участков будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию проекта по созданию уникального экологического объекта - "Парк Яуза". В этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы, - отметил Петр Бирюков. - При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, пожелания местных жителей. Все мероприятия проведем с максимальным сохранением естественного рельефа и растительности".

На участке вдоль Северодвинской улицы планируется создать площадь, где будет сцена с амфитеатром, выделенными перголой в форме эллипса с подвесными качелями. К ней будет примыкать детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

"Для пожилых горожан установим павильон проекта "Московское долголетие", со второго уровня которого будет открываться вид на лабиринт с кустарниками в виде надписи "Парк Яуза", обустроим площадку с тренажерами, - подчеркнул Петр Бирюков. - Сделаем ландшафтный парк, "тропу здоровья" с разными типами покрытия и экоплощадь с деревянным настилом и перголой".

По просьбе любителей велоспорта планируется создать новый дёрт-парк - место, где велосипедисты прыгают через земляные трамплины. На территории появится панда-парк с тремя вариантами трасс, рассчитанными на разные возрастные категории. На участке от улицы Широкая до улицы Енисейская сделают новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и горками, проведут реабилитацию водоема. Реконструируют скейт-парк, сделают площадку для игры в городки, спортивный комплекс с тренажерами.

По просьбам художников на видовой точке обустроят пирс.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ на обоих участках планируется привести в порядок дорожно-тропиночную сеть, обустроить комфортные вело- и беговую дорожки.

"На каждом участке вдоль берегов реки Яузы предлагается устроить экотропы, а с помощью девяти мостов-переходов соединить ее берега, - рассказал Петр Бирюков. - Территории дополнительно озеленят - высадят деревья, кустарники и разобьют цветники".

По просьбам жителей обустроят площадки для выгула и дрессировки собак. Запланирована установка системы наружного освещения, видеонаблюдения, тревожной сигнализации и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.