Новости

Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые «Союзы» во французской Гвиане 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Дан старт второй "волне" отбора кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 09:46
Рубрика: Общество

Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году

Текст: Ирина Огилько

Ландшафтный парк и комфортные общественные пространства появятся в рамках обустройства двух новых участков будущего "Парка Яуза" на северо-востоке столицы. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.
В Москве отремонтируют фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно"

"Продолжаем реализацию проекта по созданию уникального экологического объекта - "Парк Яуза". В этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы, - отметил Петр Бирюков. - При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, пожелания местных жителей. Все мероприятия проведем с максимальным сохранением естественного рельефа и растительности".

На участке вдоль Северодвинской улицы планируется создать площадь, где будет сцена с амфитеатром, выделенными перголой в форме эллипса с подвесными качелями. К ней будет примыкать детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

"Для пожилых горожан установим павильон проекта "Московское долголетие", со второго уровня которого будет открываться вид на лабиринт с кустарниками в виде надписи "Парк Яуза", обустроим площадку с тренажерами, - подчеркнул Петр Бирюков. - Сделаем ландшафтный парк, "тропу здоровья" с разными типами покрытия и экоплощадь с деревянным настилом и перголой".

По просьбе любителей велоспорта планируется создать новый дёрт-парк - место, где велосипедисты прыгают через земляные трамплины. На территории появится панда-парк с тремя вариантами трасс, рассчитанными на разные возрастные категории. На участке от улицы Широкая до улицы Енисейская сделают новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и горками, проведут реабилитацию водоема. Реконструируют скейт-парк, сделают площадку для игры в городки, спортивный комплекс с тренажерами.

По просьбам художников на видовой точке обустроят пирс.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе работ на обоих участках планируется привести в порядок дорожно-тропиночную сеть, обустроить комфортные вело- и беговую дорожки.

"На каждом участке вдоль берегов реки Яузы предлагается устроить экотропы, а с помощью девяти мостов-переходов соединить ее берега, - рассказал Петр Бирюков. - Территории дополнительно озеленят - высадят деревья, кустарники и разобьют цветники".

По просьбам жителей обустроят площадки для выгула и дрессировки собак. Запланирована установка системы наружного освещения, видеонаблюдения, тревожной сигнализации и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.

В регионах Общество Природа Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей