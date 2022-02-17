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17.02.2022 14:10

Калининская АЭС подготовила участников на чемпионат профмастерства

На VI Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills 2022 Калининская АЭС отправит рекордно большую команду за всю свою историю участия в этом состязании. По результатам отборочного этапа 29 участников и 17 экспертов из числа работников атомной станции примут участие в соревнованиях по международной методике WorldSkills.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

В ходе отборочного этапа, который продлился более месяца, сотрудники атомной станции демонстрировали свою профессиональную готовность и выполняли заранее разработанные конкурсные задания.

Фото: Калининская АЭС
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В итоге, на чемпионате REASkills 2022 работники Калининской АЭС будут отстаивать честь предприятия в 12 из 21 компетенции: "Промышленная автоматика", "Технологические системы энергетических объектов", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Инженерное мышление. Каракури", "Охрана труда", "Управление качеством", "Ремонт и наладка механического оборудования / Промышленная механика и монтаж", "Неразрушающий контроль", "Корпоративная защита от угроз внутренней информационной безопасности", "Управление жизненным циклом", "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии" и "Машинное обучение и большие данные".

Кроме того, впервые в компетенции "Охрана труда" главным дивизиональным экспертом выступит работник Калининской АЭС Андрей Никитин.

"Чемпионаты по методике WorldSkills помогают реализовать свой потенциал и развивать себя как в своей профессиональной деятельности, так и во взаимодействии с коллегами, искать нестандартные подходы и решения производственных задач", - отметил участник отборочного этапа REASkills 2022, ведущий инженер отдела информационно-коммуникационных технологий Иван Халуев.

Дивизиональный чемпионат REAskills проводится в Электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации "Росатома" с целью развития компетенций сотрудников в соответствии с отраслевыми и международными стандартами. В этом году состязания пройдут в марте-апреле на площадках пяти городов - Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

Калининская АЭС примет у себя конкурсантов 8 компетенций. На базе ООО "Калининская АЭС-Сервис" пройдут соревнования по компетенции "Водитель спец. автомобиля".

Победители Дивизионального чемпионата будут представлять дивизион на отраслевом чемпионате AtomSkills-2022 летом текущего года.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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