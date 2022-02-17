Эксперты рассказали об изменениях в жизни общин коренных народов

Правительство страны разработало изменения в закон "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ". Документ планируется рассмотреть на весенней сессии Госдумы в марте 2022 года. Но предварительно его направили в регионы для обсуждения и внесения предложений.

Анна Давыдова, депутат Законодательного собрания Камчатского края:

- Законопроект в случае принятия серьезно изменит правила деятельности общин КМНС. Он позволит исключить имеющиеся сейчас спорные моменты. Из существенных плюсов - запрет на двойную регистрацию. Это значит, что человек сможет быть членом только одной общины, тогда как сейчас отмечаются случаи двойного членства. Председателями общин вправе стать только представители КМНС. А в составе этих организаций может быть не более трети лиц, не относящихся к коренным, но постоянно живущих в местах традиционного проживания малочисленных народов и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность.

Предлагается также снизить возраст вступления в общины с 16 лет до 14. Ведь дети учатся у родителей, и чем раньше подростки, принадлежащие к коренным малочисленным народам, смогут участвовать в охоте и рыбалке, тем ближе им будут их национальные традиции.

Кроме того, законопроект предлагает ввести обязательный учет членов общин КМНС (с указанием даты вступления в общину, выхода из нее, места фактического проживания, ведения традиционного образа жизни, осуществления традиционной хозяйственной деятельности).

Вероника Драй, руководитель ассоциации КМНС Амурской области:

- В Амурской области 26 общин, которые получают господдержку на оленеводство. И еще несколько, где оленей не разводят, там занимаются различным таежным промыслом. Основной коренной малочисленный народ в регионе - эвенки.

Первое, что хочу отметить в новом законопроекте, - расширение видов деятельности, которыми могут заниматься общины. В прежнем законе есть только словосочетание "некоммерческая организация" со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. В предлагаемом законопроекте общинам разрешается заниматься любыми видами деятельности (в том числе традиционной), которые предусмотрены ее уставом и не противоречат законодательству Российской Федерации.

Далее. Есть люди, с рождения, проживающие на той же территории и занимающиеся теми же видами традиционной деятельности, что и представители коренных народов. Но они не эвенки, если говорить об Амурской области. С принятием новых поправок они тоже могут участвовать в жизни общин, входить в их состав и пользоваться теми же правами, что и КМНС, по решению общего собрания. Например, в нашем поселке Усть-Уркима Тындинского района есть русский, который занимается оленеводством и эвенкийский язык знает не хуже, чем эвенк. Таких примеров в Приамурье немало.

Есть еще один очень важный для нас нюанс. Члены семьи граждан из числа коренных малочисленных народов приравниваются к членам общины. Права и обязанности таких лиц, в том числе порядок и характер их участия в хозяйственной деятельности общины, также будет определяться ее уставом.

Елена Голомарева, председатель комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики:

- В Якутии проживают представители шести коренных малочисленных народов Севера: эвенки, эвены, долганы, юкагиры, чукчи и русские арктические старожилы. В общей сложности их 40 тысяч человек - это 16 процентов общего количества коренных малочисленных народов России. В республике зарегистрировано около 200 общин, которые ведут традиционный образ жизни: пасут оленей, рыбачат и охотятся.

В последние годы в Хабаровском крае насчитывается только два десятка настоящих общин, а ложных - в несколько раз больше

Для них законопроект предусматривает целый ряд важных изменений. К таким относится конкретизация статьи 8: один человек не может быть членом двух родовых общин одновременно. Проведена большая работа по включению северян в единый список малочисленных народов, который упростит оформление положенных людям льгот, пенсий и пособий. А устранение дублирования поможет узнать точную численность родовых общин по всей стране.

Многие годы родовым общинам не давали встать на ноги экономические ограничения из-за статуса некоммерческой организации. Новые поправки дают "зеленый свет" предпринимательству среди малочисленных народов. Это поможет сохранению и развитию их потенциала, что особенно актуально в условиях меняющегося мира.

Что пока не решено? Ассоциация КМНС Якутии сегодня говорит о необходимости устранить противоречия Земельного кодекса РФ федеральному закону "О гарантиях прав коренных малочисленных народов". Необходимо обеспечить безвозмездное пользование исконными землями для ведения традиционного хозяйствования. Только тогда мы сможем говорить о народосбережении и сохранении территорий традиционного природопользования для будущих поколений.

Любовь Одзял, президент ассоциации КМНС Хабаровского края, к.и.н.:

- Закон об общинах в том виде, в котором существует сейчас, прямо-таки создан, чтобы недобросовестные дельцы могли вести свои дела под видом КМНС. Я очень надеюсь, что новые правила приведут систему в порядок.

В Хабаровском крае сложились большие проблемы в сфере рыболовства как традиционного занятия коренных народов. Быстрая прибыль, которую может принести добыча рыбы, привлекает многих предпринимателей, не являющихся аборигенами. В последние годы в нашем регионе настоящих общин насчитывается только два десятка, а ложных - в несколько раз больше. Они занимаются рыболовством, используя квоты малочисленных народов. Ситуация осложняется тем, что учредителями общин пока еще имеют право быть люди, не являющиеся представителями коренных. Я лично знаю таких личностей - структуры, которые они организуют, находятся в местах, в которых КМНС вообще не проживают. В Комсомольском районе это, например, стало массовым явлением.

Очень хорошо, что закон пытается решить ситуацию с двойным членством. Последнее далеко не всегда означает, что человек сам вступил в две или даже три общины. Все проще: "добыл" персональные данные коренных, записал этих людей в свою "организацию" - и подавай заявки на вылов рыбы. Сейчас делаются федеральные списки, формируется реестр КМНС, может быть, это тоже будет способствовать наведению порядка. Пока же невозможно воспрепятствовать тому, что тебя запишут в несколько общин. Нередкий случай: человек подает заявку на добычу рыбы и получает отказ, при этом многие подозревают, что на их персональные данные уже выдана квота для лжеобщины. Как избежать такой опасности? Никак. Нужен строгий учет в государственных организациях. Сейчас делаются только первые шаги. Необходима глобальная проверка общин - особенно тех, которые получают большие лимиты на членов, подают списки по несколько сотен человек.

В то же время есть еще одна проблема: настоящие общины находятся на грани закрытия из-за обнищания. А ведь это юридические лица, платящие сборы за ВБР, причем в стопроцентном объеме (а не 15 процентов, как промышленные предприятия), налоги, госпошлины, ведущие бухгалтерию, сдающие отчетность, подключенные к системе "Меркурий". А им сейчас выделяют квоты только для обеспечения членов общины. Это неправильно. Часть общин - градообразующие предприятия в отдаленных национальных селах. Они оказывают поддержку бюджетным учреждениям, содействуют в проведении национально-культурных мероприятий. Им нужны средства на ведение хозяйственной деятельности. Поэтому так важно и разрешить эту деятельность, и выделить лимит рыбы на общину как на юрлицо, а не только ее членам для пропитания.